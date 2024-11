ISS: Proseguono gli appuntamenti della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale

Proseguiranno anche per il prossimo mese, con diverse date fino al 17 di dicembre, gli appuntamenti della campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale nella Repubblica di San Marino.

Le prime sedute vaccinali, partite con quasi un mese di anticipo rispetto al passato, sono state un successo: oltre 2.400 assistiti in età adulta e pediatrica hanno già ricevuto l’immunizzazione. Nei giorni scorsi è stata inoltre completata la somministrazione a tutti gli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie: la RSA La Fiorina e il Colore del Grano.

L’Istituto Sicurezza Sociale invita tutti gli assistiti ad usufruire dei prossimi appuntamenti, che per le vaccinazioni negli adulti si terranno sempre al punto vaccini dell’Ospedale di Stato (situato al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo), mentre per gli assistiti in età pediatrica si terranno negli ambulatori al 6° piano (Scala “C”) dell’Ospedale.

Per partecipare alle sessioni vaccinali si ricorda che è necessario prenotarsi tramite il CUP, contattando il numero 0549.994889. Anche le vaccinazioni pediatriche devono essere prenotate a questo numero.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è vivamente consigliata:

1) a tutte le persone con più di 60 anni;

2) ai bambini a partire dai 6 mesi d’età;

3) a coloro che rientrano tra le categorie a rischio;

4) a tutti coloro che lavorano in ambiti strategici e sono esposti al rischio di contagio.



Il calendario completo dei prossimi appuntamenti è il seguente:

Il 19 novembre, orario 9:00 - 13:00;

Dal 2 al 5 dicembre, orario 9:00 - 16:00;

Il 17 dicembre, orario 9:00 - 13:00.



Per la vaccinazione nei minori in età pediatrica, le prossime date di vaccinazione sono invece:

Il 21 di novembre, orario 15:00 – 16:00;

Il 12 di dicembre, orario 15:00 - 16:00;



Si ricorda infine che per ricevere informazioni sulla vaccinazione è possibile scrivere una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm oppure, per quello che riguarda le vaccinazioni su minori, a prevenzione.ped@iss.sm.



Comunicato stampa

ISS