ISS: Rilascio tessere vaccinali e attivazione FSE nell’atrio dell’Ospedale.



Da domani, lunedì 9 agosto, il rilascio delle tessere di avvenuta vaccinazione e l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico saranno effettuati nell’atrio dell’Ospedale di Stato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 13.

In caso di ritiro della tessera per minori di anni 18, oppure per un proprio familiare, parente o una persona di fiducia, occorre compilare gli appositi moduli presenti sul sito ISS e munirsi dei documenti richiesti.

Al momento del ritiro della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico, all’interno del quale è presente anche il Certificato Digitale Covid, cioè il “Green Pass”.

Si ricorda che per accedere al Fascicolo sanitario elettronico è necessario essere prima registrati sul portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) e poi scegliere tra vari i servizi disponibili “ISS – Fascicolo sanitario”. Ad ogni accesso al FSE si riceverà sul numero di cellulare fornito al momento dell’attivazione, un SMS con il codice da digitare a garanzia di sicurezza.

Per informazioni o problematiche inerenti il Fascicolo Sanitario Elettronico, si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (0549 994561/64) oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: fse@iss.sm.

Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

