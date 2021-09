Iss: "Ripristinate le visite ai degenti in Ospedale e disposte nuove modalità di erogazione dei tamponi rapidi antigenici"

Iss: "Ripristinate le visite ai degenti in Ospedale e disposte nuove modalità di erogazione dei tamponi rapidi antigenici".

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica il ripristino delle visite di famigliari ai degenti ricoverati in Ospedale e le nuove disposizioni in merito all’esecuzione e al prezzo dei tamponi antigenici effettuati presso l’ISS. I tamponi antigenici richiesti per motivi non sanitari da soggetti possessori di “green pass” (vaccinati con doppia dose; vaccinati con dose unica entro i sei mesi successivi alla guarigione da Covid-19; soggetti guariti da non oltre sei mesi dal Covid), hanno un prezzo calmierato di euro 15 (quindici). I tamponi antigenici richiesti per motivi non sanitari da soggetti non in possesso di “green pass” (soggetti non vaccinati o che non rientrano nelle categorie dei vaccinabili, coloro che non abbiano ancora completato il ciclo di immunizzazione o soggetti guariti dal Covid-19 da oltre sei mesi), hanno un prezzo di euro 30 (trenta). Per prenotare l’esecuzione di tamponi presso l’ISS, occorre rivolgersi alla segreteria del Laboratorio Analisi, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, telefonando al numero 0549.994208. Saranno invece gratuiti, tutti i tamponi richiesti espressamente da personale sanitario dell’ISS ai soggetti, vaccinati e non, che dovranno essere sottoposti a regime di ricovero, interventi chirurgici, esami diagnostici o ambulatoriali invasivi (es. endoscopie, broncoscopie, spirometrie, ecc…). Il tampone sarà disposto direttamente dal reparto o servizio che lo richiederà. La Direzione del Dipartimento Ospedaliero, in accordo con la Direzione Sanitaria ISS, ha previsto anche il ripristino delle visite dei familiari ai propri degenti ricoverati in Ospedale. Le visite sono consentite a un familiare per degente e per un tempo massimo di 30 minuti. Per accedere è necessario essere vaccinati oppure aver effettuato un tampone con esito negativo, entro le 48 ore precedenti la visita. Il tampone per accedere ai reparti per visitare un parente non rientra tra quelli erogati gratuitamente dall’ISS. Si ricorda infine che per l’accesso ai locali ISS è necessario indossare la mascherina e rispettare le disposizioni per il contenimento alla diffusione del virus, compreso dove richiesto, l’anamnesi accurata, la misurazione della temperatura e il lavaggio o l’igienizzazione delle mani.

C.s. Iss



I più letti della settimana: