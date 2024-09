ISS: "Rischio cardiovascolare, domani mattina screening gratuito all'ambulatorio mobile dell’Ordine di Malta"

ISS: "Rischio cardiovascolare, domani mattina screening gratuito all'ambulatorio mobile dell’Ordine di Malta".

Ultimo appuntamento con il progetto AMPAM – Ambulatorio Mobile per la Prevenzione del rischio cardiovascolare dell’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta Italia a San Marino - realizzato in collaborazione con la Delegazione dell’Emilia Orientale – Romagna, con il sostegno del Global Fund for Forgotten People. L’Ambulatorio mobile sarà domani mattina, sabato 14 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, all’ingresso dell’Ospedale di Stato dove sarà svolto uno screening gratuito del rischio cardiovascolare. Alla presenza di medici e infermieri, verrà effettuata una breve indagine anamnestica, con rilevazione della pressione arteriosa, del colesterolo totale e indicazione del livello presunto di eventuale rischio cardiovascolare secondo le 2021 Guidelines On Cardiovascular Disease Prevention In Clinical Practice predisposte dall'European Society of Cardiology. Quello di domani è il decimo appuntamento con l’Ambulatorio Mobile dell’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta Italia a San Marino, ed è stato possibile grazie al Memorandum d’Intesa per promuovere la collaborazione nell’ambito dell'attività di prevenzione cardiovascolare siglato nell’aprile scorso con la Segreteria di Stato per la Sanità.

C.s ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: