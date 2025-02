ISS: Risolti i problemi informatici di questa mattina ai Centri Sanitari

Risolti i problemi informatici di questa mattina ai Centri Sanitari Si informa la cittadinanza che i problemi al sistema informatico ISS che hanno interessato questa mattina in particolare i Centri Sanitari, sono stati completamente risolti entro le ore 13:00. Tutte le condotte hanno riattivato regolarmente i propri servizi, garantendo la piena operatività. L'ISS ringrazia gli utenti per la pazienza dimostrata durante la problematica tecnica e si scusa per eventuali disagi arrecati.

Comunicato stampa

ISS