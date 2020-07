ISS: Riunita la commissione vaccini con all’ordine del giorno il piano vaccinazione antinfluenzale

Si è riunita ieri, giovedì 16 luglio la Commissione nazionale vaccini alla presenza anche del nuovo Direttore Sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Sergio Rabini. Tra i punti all’ordine del giorno, l’esame delle coperture vaccinali relative al 2019, che saranno nei prossimi giorni pubblicate sul sito dell’ISS (www.iss.sm) e la programmazione del piano di vaccinazione antinfluenzale con la relativa campagna per il 2020-2021. La vaccinazione antinfluenzale infatti, rientra tra le proposte contenute nel piano per le emergenze sanitarie su cui ha lavorato il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze sanitarie e in vista di una ricomparsa dell’epidemia da Covid-19 nell’autunno. In base ai dati esaminati dalla Commissione vaccini, durante la scorsa stagione (2019-2020) la copertura antinfluenzale ha raggiunto quota 31,1% nella popolazione con più di 65 anni e 50.9% nelle categorie a rischio, dove il vaccino era altamente raccomandato. Nelle donne in gravidanza, la percentuale di vaccinazione ha raggiunto il 34,6% e nel personale sanitario, socio sanitario e di supporto la copertura ha raggiunto il 23,5% segnando un incremento di 2.5 punti percentuali rispetto alla stagione precedente. 4.100 le dosi di vaccino somministrate nel corso della stagione 2019-2020.

