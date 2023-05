Iss. Robot chirurgico, già svolti diversi interventi in ambito ginecologico

In costante aumento, all’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, la gamma di interventi che vede oggi utilizzare il robot chirurgico e di pari passo cresce anche il numero di professioni con l’abilitazione all’utilizzo. Nella giornata odierna è stato eseguito all’Ospedale di Stato, infatti, un complesso intervento di chirurgia robotica in ambito oncologico in una paziente sammarinese, a cui ha preso parte anche il professor Enrico Vizza dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presidente della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica e già noto a San Marino per essere intervenuto in diverse occasioni, nonché direttore della UOC Ginecologia Oncologica e Centro di Onco Fertilità IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Roma. Insieme a lui, nell’intervento, anche la dottoressa Miriam Farinelli e il dottor Maurizio Filippini della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ISS, che hanno terminato con successo, a metà aprile, la formazione specifica sull’utilizzo del robot chirurgico, con tanto di abilitazione e valutazione finale conseguita all’Ospedale “Antonio Caldarelli” di Napoli, rinomata struttura ospedaliera e universitaria di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Quasi una decina gli interventi di chirurgia robotica ostetrico ginecologica già eseguiti nell’ultimo mese, tutti con decorso regolare.

“L’intervento odierno – spiega la dottoressa Miriam Farinelli, Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ISS – evidenzia il percorso di crescita professionale e di formazione costante dell’Unità Operativa e in generale dei professionisti sammarinesi e questo ci pone oggi al pari dei grandi ospedali italiani ed esteri. Il mio personale auspicio è che quanto possiamo mettere oggi a disposizione degli assistiti sammarinesi, sia in un futuro prossimo, a disposizione anche a coloro che da fuori territorio desiderano venire a operarsi a San Marino”.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti in tema di chirurgia robotica anche dall’equipe ginecologica guidata dalla dr.ssa Miriam Farinelli – sottolinea il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere – con il supporto del professor Vizza che ringrazio particolarmente. Confermiamo la capacità dei nostri specialisti di mettersi in gioco e di affrontare efficacemente nuovi traguardi, con lo scopo di migliorare costantemente la qualità delle cure delle pazienti”.

