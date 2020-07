ISS: San Marino invia una donazione di dispositivi di protezione al Brasile

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha inviato una donazione di dispositivi di protezione alla Repubblica Federale del Brasile, già arrivati sul posto ieri e destinati alla Segreteria Sanitaria della Municipalità di San Paolo, una delle città più colpite dall’epidemia e dove ha sede il Consolato Generale della Repubblica di San Marino.

La donazione dell’ISS, che consiste in 3.000 mascherine e 100 tute protettive, è un piccolo ma significativo gesto di solidarietà che rafforza i rapporti tra i due Paesi, un gesto reso possibile dopo la decretazione di Fine Emergenza sanitaria del 30 giugno 2020.

A favorire la donazione sammarinese, con la spedizione di materiale partita giovedì 9 luglio da San Marino, l’Ambasciatore di San Marino in Brasile, Filippo Francini, che ha incontrato oggi a Roma l’Ambasciatore brasiliano Helio Ramos e ha ricordato i profondi legami di amicizia e collaborazione tra il grande paese Sudamericano e la piccola Repubblica del Titano.



Comunicato stampa

Istituto per la Sicurezza Sociale