Iss: stampa delle ricette mediche direttamente dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Stampare il promemoria delle ricette mediche pronte per il ritiro in farmacia, con l’elenco dettagliato di date, medicinali e posologia, accedendo direttamente al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Si tratta della nuova funzione che è attiva già da oggi, martedì 6 dicembre. Per usufruirne, basta accedere alla sezione “Ricette” sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e cliccare “STAMPA RICETTE RITIRABILI” presente a fondo schermo: a quel punto sarà generato un documento pronto per la stampa. Tale funzione è preferibile utilizzarla tramite computer, in quanto l’avvio della stampa sarà immediato, ma è possibile usufruirne anche con il proprio cellulare. In questo caso sarà però necessario collegare il telefonino a una stampante, oppure salvare il documento generato e successivamente inviarlo a un dispositivo collegato a una stampante. La funzione stampa è abilitata sia per gli smartphone con sistema operativo Android, sia con iOS. Per maggiori informazioni si può consultare le istruzioni sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico: www.fse.iss.sm.

