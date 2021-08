ISS: Tamponi a prezzo calmierato per i vaccinati Sputnik che devono recarsi in Italia

ISS: Tamponi a prezzo calmierato per i vaccinati Sputnik che devono recarsi in Italia.

In vista delle nuove norme italiane che introducono l’obbligo del green pass, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha disposto l’esecuzione di tamponi antigenici a prezzo calmierato (15 euro anziché 30 euro), esclusivamente per le persone immunizzate con il vaccino Sputnik V, in quanto ancora non riconosciuto dall’Italia.

Il tampone antigenico a prezzo calmierato viene eseguito dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 13 al livello -4 del parcheggio multipiano (Drive Trough) ed il sabato dalle 9 alle 10 direttamente presso il Laboratorio Analisi ISS.

Per prenotazioni si può contattare la segreteria del Laboratorio Analisi, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 telefonando al numero 0549 - 994208.

Si ricorda infine, che il green pass sammarinese, contenente l’esito di eventuali tamponi o il certificato di guarigione o di avvenuta vaccinazione, è visualizzabile attraverso il Fascicolo sanitario elettronico. Chi non avesse ancora provveduto ad attivare il Fascicolo sanitario elettronico, può richiederlo alla portineria dell’Ospedale di Stato, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dove vengono anche rilasciate le tessere di avvenuta vaccinazione.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale

I più letti della settimana: