Iss: tutto pronto per l’11 a giornata per la raccolta del farmaco

Si svolgerà questo sabato, 13 febbraio, l’undicesima edizione a San Marino, della giornata di raccolta del Farmaco, in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus. L’iniziativa è promossa dall’ISS in collaborazione con il Servizio Farmaceutico e gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza e del patrocinio del Congresso di Stato. Le farmacie coinvolte nell’iniziativa sonno quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore e i farmaci che si potranno donare alla Caritas San Marino-Montefeltro – previo l’acquisto nelle farmacie - sono quelli senza obbligo di ricetta e già predisposti in espositori dedicati. Durante tutta la giornata, oltre al personale in turno nella farmacia, saranno presenti 3 farmacisti responsabili rispettivamente in ognuna delle 3 farmacie e circa 80 volontari che si sono resi disponibili per turni di un’ora per informare e aiutare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare. La Farmacia di Cailungo inizierà invece, la raccolta già da venerdì 12 febbraio. L’organizzazione è stata predisposta all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole anti Covid e sarà possibile acquistare farmaci da donare, per tutto l’orario di apertura (dalle 8 – 19.30).

c.s. Iss