ISS: Un nuovo sistema di acquisizione e refertazione immagini per il colposcopio della UOS Salute Donna dell’Istituto Sicurezza Sociale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale, in una ottica di costante miglioramento nella dotazione strumentale e tecnologica in ambito sanitario, rende noto di aver recentemente acquistato un nuovo sistema di acquisizione e refertazione immagini del colposcopio Zeiss, già in uso dalla UOS Salute Donne.

Il colposcopio è uno strumento ottico che consente di esaminare il collo dell’utero dall’esterno successivamente a un test di screening risultato positivo. Questo strumento permette una diagnosi precoce delle lesioni precancerose del collo dell’utero e della vagina consentendo un trattamento conservativo. Il nuovo software di archiviazione immagini permette inoltre di registrare e archiviare l’intero esame, creando una refertazione clinica digitale specifica per ogni paziente.

“Siamo molto contenti di poter mettere a disposizione delle pazienti sammarinesi questo ulteriore software di archiviazione immagini colposcopiche – commenta la dottoressa Simonetta Palma, responsabile del Centro Salute Donna – che insieme al colposcopio ci permette di offrire alle pazienti un servizio di qualità e sicurezza in accordo con le linee guida internazionali per lo screening del cervicocarcinoma. La colposcopia è un esame fondamentale per la prevenzione e la cura dei tumori del collo dell’utero, che rappresentano la seconda causa di morte per cancro tra le donne nel mondo. Con questo strumento possiamo rilevare precocemente eventuali lesioni precancerose o cancerose e intervenire tempestivamente con le terapie più appropriate, creando inoltre un archivio di immagini fotografiche indispensabile per il trattamento e per i controlli a distanza”.

“Sono lieta di comunicare l’acquisizione di questo nuovo strumento – afferma la Direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli - che permetterà uno screening più accurato e un notevole miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria offerta alle donne, in linea con le più recenti indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità e con gli obiettivi e i progetti futuri della nostra struttura. Si tratta di uno strumento all’avanguardia per la diagnosi e la prevenzione delle patologie del corpo uterino, che colpiscono un’alta percentuale di donne”.

Il Centro Salute Donna notoriamente invita tutte le donne a sottoporsi regolarmente allo screening del cervicocarcinoma per il quale periodicamente ed in modo personalizzato già ricevono una lettera di invito con appuntamento già fissato. Ad ogni buon fine si consiglia di eseguire un controllo ginecologico da prenotare al CUP con richiesta del medico curante, mentre per le informazioni inerenti allo screening del cervicocarcinoma è attivo il numero 0549 994936 presso la UO Salute Donna.

“L’acquisto di questo sistema diagnostico di ultima generazione – spiega il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere –rappresenta un investimento importante per il nostro Istituto e per la salute delle nostre pazienti. Con questo strumento potremo offrire un servizio di colposcopia di alto livello, in grado di rilevare e trattare con precisione e rapidità le lesioni del collo dell’utero, che sono una delle principali cause di mortalità femminile nel mondo. Sono certo che le innovazioni tecnologiche di alto livello clinico e diagnostico di cui stiamo dotando molti settori dell’ISS, agevolerà e spingerà sempre di più verso la prevenzione le cittadine e i cittadini sammarinesi. Prevenire ed informare correttamente le persone, rappresentano da sempre le migliori armi a nostra disposizione in campo oncologico e non solo”.

Istituto Sicurezza Sociale