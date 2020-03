ISS: utilizzo presidi per l'incontinenza

ISS: utilizzo presidi per l'incontinenza.

Si informano gli assistiti che il servizio di consulenza per l’utilizzo dei presidi per l’incontinenza, in programma mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 13, sarà svolto telefonicamente contattando il numero di cellulare: 348 470 8900.

Comunicato stampa

ISS

I più letti della settimana: