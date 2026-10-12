ISS: verifiche in corso sul rientro anticipato dall’aspettativa del dr. Landolfo Il Comitato Esecutivo sta approfondendo gli aspetti amministrativi e organizzativi, nel rispetto dei professionisti coinvolti e della continuità della UOC di Chirurgia Generale

ISS: verifiche in corso sul rientro anticipato dall’aspettativa del dr. Landolfo.

A distanza di circa un anno e mezzo dall’inizio del periodo di aspettativa, il dottor Giovanni Landolfo ha manifestato la propria intenzione di rientrare anticipatamente in servizio presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale. L’aspettativa era stata richiesta dal professionista per una durata di tre anni e accordata dalla precedente Direzione ISS per un periodo di due anni, con decorrenza dal giugno 2025. Nel periodo trascorso dall’inizio dell’aspettativa, l’Istituto ha nel frattempo dovuto assicurare continuità alla direzione della UOC di Chirurgia Generale, una delle strutture centrali nell’attività dell’Ospedale di Stato. La responsabilità è stata affidata al dottor Nicola Cautero, già responsabile della UOSD Day Surgery e professionista con una consolidata esperienza chirurgica, maturata anche per molti anni nell’ambito della chirurgia dei trapianti, che attualmente ricopre l’incarico di Direttore facente funzione della UOC di Chirurgia Generale. Assicurare una guida alla struttura durante un’assenza autorizzata per due anni ha comportato l’adozione di scelte organizzative e il conferimento di responsabilità che costituiscono oggi parte del quadro complessivo da considerare. Per questa ragione, la Direzione ISS considera positivamente la disponibilità del dottor Landolfo a rientrare anticipatamente in servizio, riconoscendone il valore professionale e il contributo che potrà continuare a offrire all’Istituto. Le verifiche attualmente in corso non riguardano pertanto il rientro in sé, ma le modalità con cui questo potrà avvenire, alla luce dell’assetto organizzativo nel frattempo assunto. Il rientro del dr. Landolfo dovrà infatti, tenere conto delle posizioni dei professionisti coinvolti e delle responsabilità dell’Istituto nel garantire continuità e stabilità alla struttura. L’obiettivo è giungere a una determinazione chiara e sostenibile, capace di tutelare le diverse posizioni professionali senza creare criticità organizzative che possano riflettersi sul funzionamento del reparto, sulla continuità assistenziale e, in ultima analisi, sui servizi garantiti alla cittadinanza.

c.s. ISS

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