Issho-ni San Marino & Giappone: cordoglio per la morte Shinzo Abe.

L’associazione Issho-ni San Marino & Giappone esprime profondo cordoglio per la morte Shinzo Abe ucciso durante lo svolgimento di un comizio elettorale a Nara. Abe è stato una figura di riferimento per la politica e le istituzioni giapponesi nel secondo dopoguerra, primo ministro due volte, con l’incarico più lungo nel Giappone. L’associazione Issho-ni San Marino & Giappone ricorda la presenza della madre dell’allora primo ministro Abe all’inaugurazione del tempio shintoista sammarinese avvenuta nel 2014. Issho-ni San Marino & Giappone in occasione dell’edizione 2022 del Nippon Matsuri, in programma la prossima settimana dal 14 al 17 luglio, intende ricordare Shinzo Abe e stigmatizzare l’utilizzo di ogni forma di violenza.

Comunicato stampa

Issho-ni San Marino & Giappone

