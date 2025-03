Istanza D'Arengo promossa da Attivamente: la raccolta firme anche presso la CSU

Riconoscere anche a San Marino il 29 ottobre quale "Giornata Internazionale della cura e del sostegno"; una giornata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2023 e da celebrare ogni anno. È l'obiettivo dell'Istanza d'Arengo promossa dalla associazione Attivamente. La Centrale Sindacale Unitaria, nel condividere pienamente questo obiettivo, sostiene la raccolta firme, che potranno essere apposte anche presso la propria sede. La cura delle persone disabili, degli anziani e dei soggetti più fragili, è da sempre uno dei temi che stanno più a cuore alla CSU ed alle Federazioni Pensionati; ampio spazio vi è stato dato anche nei documenti dei recenti Congressi Confederali e di Federazione. Cruciale è il potenziamento e l'ampliamento dei servizi pubblici a sostegno delle persone fragili, creando una rete di supporto che comprenda figure mediche, infermieristiche, fisioterapiche a domicilio, e anche di supporto psicologico a sostegno delle famiglie che si prendono cura dei propri cari. Molto importanti sono le finalità dell'Istanza d'Arengo riguardanti la promozione della salute e del benessere in generale, il superamento degli stereotipi di genere affinché nelle famiglie avvenga una equa distribuzione del lavoro di cura tra uomini e donne, e l'affermazione del lavoro dignitoso per le persone che accudiscono malati cronici, persone con disabilità e anziani. Per la CSU, l'istituzione di questa giornata deve esprimere un principio fondamentale: l'intera comunità sammarinese e lo Stato devono farsi carico, in un'ottica di solidarietà e responsabilità collettiva, delle problematiche dei cittadini più fragili, fornendo il massimo sostegno a livello economico, legislativo e, in senso più ampio, attraverso lo stato sociale, a queste persone ed alle loro famiglie. La CSU ritiene il lavoro di cura un elemento basilare per la crescita civica e sociale. Il ruolo di profonda responsabilità ricoperto, deve essere riconosciuto anche sul piano dei diritti spettanti ad ogni lavoratore, compresi quelli di carattere contributivo. Per questo motivo, rinnova la richiesta di riconoscere a pieno titolo la figura del caregiver, anche qualora questo sia svolto da un familiare. Sempre in ambito normativo, tra le altre cose vanno colmate alcune lacune della legge sulla famiglia del 2022, riconoscendo il diritto a maggiori congedi parentali retribuiti per l'assistenza a familiari disabili o non autosufficienti. Tale diritto deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro residenza e da quella dell'assistito. Tra gli interventi più urgenti vi è anche l'ampliamento della RSA il Casale la Fiorina, affinché possa accogliere adeguatamente un maggior numero di persone anziane o non autosufficienti, senza costringere molti a rivolgersi a strutture fuori territorio, a costi insostenibili e con gravi disagi anche per i familiari. Ricordiamo che gli uffici della CSU sono aperti per la raccolta firme a questa Istanza d'Arengo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

