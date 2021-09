Istanza d'Arengo sulla rete sentieristica

Il prossimo 3 Ottobre verrà presentata alla Ecc.ma Reggenza un’istanza d’Arengo che richiede l’abrogazione dell’articolo 13 della Legge 4 Maggio 2021, n.86 e del successivo regolamento del Congresso di Stato 13 Luglio 2021 n.10, che disciplinano l’utilizzo dei sentieri appartenenti alla rete escursionistica per manifestazioni anche con mezzi a motore. Come cittadini siamo profondamente preoccupati sui danni ambientali che possono essere arrecati dall’utilizzo dei sentieri da parte dei mezzi a motore. Infatti, detti mezzi arrecano rumori e inquinamento e dunque un grave danno agli ambienti naturali e agli habitat delle specie animali e vegetali che vivono nei pressi dei sentieri escursionistici. Non solo, a San Marino e in Italia proprio a causa della pandemia, le reti sentieristiche sono diventate sempre più oggetto di interesse da parte delle persone per il loro benessere fisico e psichico. L’articolo in questione va proprio in direzione opposta alla difesa del patrimonio ambientale che diventa sempre di più una esigenza fondamentale per la salute della cittadinanza e per sviluppare un turismo ecosostenibile. Per questo, al fine di mantenere il decoro degli ambienti naturali a beneficio della collettività, e per proteggere le specie animali, siamo convinti che la fruibilità dei sentieri debba essere a beneficio esclusivo della rete escursionistica.

I proponenti Davide Forcellini Elena Amati