Istanze d’Arengo approvate e non rese esecutive, la Micologica: "Riforma per non svilire questo antichissimo strumento di democrazia diretta"
Nell’apprendere che alcune Segreterie di Stato intendono dar seguito a qualche vecchia Istanza d’Arengo approvata, e mai resa esecutiva, vogliamo ricordare che l’AMS, negli anni 2006-2010, ne presentò diverse fino a quando, visto la loro approvazione da parte del CGeG e non la loro attuazione, decise di non presentarne più fino ad un cambiamento o una riforma migliorativa di questo Istituto affinchè potessero essere rispettate le richieste dei cittadini.
Come forma provocatoria, per avere l’attenzione della politica, nell’ultima che presentammo (aprile 2010) chiedemmo “di introdurre, secondo le modalità che saranno ritenute opportune, una disposizione sanzionatoria a carico dei Segretari di Stato inadempienti”.
Le istanze approvate, di carattere socio-ambientale, per tutelare l’ambiente ma anche la salute dei cittadini, chiedevano:
- la revisione di tutte le convenzioni edilizie - la regolamentazione dei prelievi idrici dai corsi d’acqua;
- la realizzazione di una pista ciclabile da Rovereta a Serravalle,
- l’attuazione della raccolta differenziata del rifiuto organico;
- l’introdurre dei prodotti biologici nelle mense scolastiche;
- l’utilizzazione di carta ecologica riciclata negli uffici della PA;
- l’attuazione delle politiche di informazioni ai cittadini sul risparmio energetico;
- di portare la superficie boschiva del territorio al 20%;
- l’abolizione entro il 2014 dell’utilizzo delle bottiglie di plastica per l’acqua.
Anni addietro ne vennero approvate altre:
- rendere prioritaria la “Legge quadro sulla tutela ambientale” sulle norme di PRG
- informare i cittadini sulla qualità dell’aria e dell’acqua
- attuare la raccolta differenziata “porta a porta” in forma sperimentale
- che fosse integrato l’art.10 della “nostra costituzione” prevedendo l’adozione del principio di “sviluppo sostenibile”.
L’AMS si auspica che davvero avvenga una svolta, una riforma e un miglioramento per non svilire questo antichissimo strumento di democrazia diretta che può portare la richiesta dei cittadini direttamente all’attenzione del CGeG.
C.s. - Associazione Micologica Sammarinese
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