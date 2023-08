Istanze: promotori albero nuovo nato e 'Capsula Mundi' ringraziano i firmatari

A seguito della discussione delle istanze d’Arengo che abbiamo presentato lo scorso 1 Aprile, vogliamo esprimere un ringraziamento ai tantissimi firmatari che le hanno sostenute e i tanti che ci hanno aiutato nella raccolta. Siamo veramente soddisfatti che l’istanza che prevedeva un albero per ogni nato sia stata largamente condivisa dal Consiglio Grande e Generale, così come lo era stata quella sulla creazione di un parco per commemorare le vittime del Covid, che però siamo ancora in attesa di vedere realizzato. Confidiamo che lo spazio per le piante dei nuovi nati anche simbolicamente sia adiacente al precedente anche per dare un senso di speranza di rinascita e di resilienza della nostra comunità che riesce a rinascere forte e consapevole anche dopo eventi drammatici. Siamo altrettanto soddisfatti per l’approvazione dell’istanza “Capsula Mundi”, che testimonia la sensibilità del Consiglio Grande e Generale (o meglio di una sua parte!) alle tematiche ambientali e in questo caso anche a visioni meno tradizionali ma sicuramente non meno profonde sul tema della morte. Purtroppo, registriamo che la sensibilità del Consiglio Grande e Generale non sia pervenuta sull’istanza che prevedeva lo sgombero degli abusi sui terreni statali. Siamo convinti che sia questa una dimostrazione della distanza che esista ancora nel nostro Paese da una gestione democratica del territorio della cui tutela rimaniamo sempre attenti e vigili. Noi siamo pronti a controllare con gli strumenti democratici a nostra disposizione che l’operato della politica non sia solo una bella apparenza, ma che finalmente diventi sostanza.

cs I promotori Davide Forcellini Sonia Ceccaroni

