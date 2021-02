Istituti Culturali: “Dammi, Bico, il tuo stilo, i tuoi pennelli, prestami l’arte tua” Inaugurazione mostra Federico Martelli (1900-1972), pittore sammarinese tra arte e restauro

Istituti Culturali: “Dammi, Bico, il tuo stilo, i tuoi pennelli, prestami l’arte tua” Inaugurazione mostra Federico Martelli (1900-1972), pittore sammarinese tra arte e restauro.

Domani, 13 febbraio 2021, al Museo di Stato aprirà la mostra “Dammi, Bico, il tuo stilo, i tuoi pennelli, prestami l’arte tua”: Federico Martelli (1900-1972), pittore sammarinese tra arte e restauro, promossa dagli Istituti Culturali (Musei di Stato e Biblioteca di Stato).

La mostra è dedicata all’artista sammarinese Federico “Bico” Martelli, che nelle sue opere ha riservato particolare attenzione ai paesaggi e alle tradizioni sammarinesi. Ha realizzato ritratti, ma anche vignette e caricature. E’ stato un vivace interprete della società in cui ha vissuto.

Un esempio sono le pitture murali che decorano il ridotto del loggione del nuovo Teatro Titano (1935 – 1941), dove Martelli ha raffigurato le maestranze sammarinesi che avevano eseguito i lavori. Le pitture murali del Teatro sono state oggetto nel 2017-2018 di un restauro scientifico, oggi presentato in mostra, che è stato condotto dal Centro del Restauro degli Istituti Culturali, Musei di Stato.

Federico “Bico” Martelli, artista versatile, è stato anche restauratore. Ha, ad esempio, restaurato la sacra immagine della “Madonna della Consolazione “di Borgo Maggiore e, nell’immediato secondo dopoguerra, è stato chiamato a restaurare anche opere del Museo di Stato danneggiate dal bombardamento del 26 giugno 1944.

Domani, alle ore 17.00, è previsto un momento inaugurale, non aperto al pubblico in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid 19.

La mostra sarà visitabile al pubblico da domenica 14 febbraio fino al 2 maggio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

L'ingresso al Museo di Stato è gratuito per i Sammarinesi e i residenti in territorio.



Comunicato stampa

Istituti Culturali

