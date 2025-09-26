Istituti Culturali: Giornate Europee del Patrimonio 2025, 27-28 settembre

La Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea per valorizzare il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni europee. Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire”.

In questo contesto la Biblioteca propone il percorso:

INCUNABOLO. Primo libro a stampa, COSTRUTTORE di CULTURA

Un itinerario dedicato agli incunaboli, i primi libri stampati con caratteri mobili. Una selezione di preziosi volumi del XV secolo sarà esposta per consentire ai visitatori di scoprire da vicino queste rarità, che rappresentano le fondamenta storiche della Biblioteca di Stato, il più antico istituto librario sammarinese. I volumi provengono dai nuclei fondativi Belluzzi-Valloni e Onofri, che costituiscono il cuore delle collezioni storiche della Biblioteca di Stato di San Marino.

Ingresso gratuito. Visitabile fino al 10 Ottobre 2025 dalle ore 8.15 alle ore 18

Per informazioni: bibliotecadistato@pa.sm – Tel. 0549/882248



