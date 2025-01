Istituti Culturali: "Grande successo di pubblico per il primo appuntamento della mediateca e la rassegna “Gli anni '80 erano ieri”"

Domenica 26 gennaio, presso il Cinema Concordia, si è tenuta la presentazione della nuova Mediateca, un'iniziativa degli Istituti Culturali realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. La risposta del pubblico è stata numerosa, con grande apprezzamento per il primo appuntamento della rassegna “Gli anni ’80 erano ieri”, inaugurata con la proiezione del film La storia infinita di Wolfgang Petersen. La pellicola è stata introdotta dalla Prof.ssa Maria Elena D’Amelio, curatrice della rassegna e della scelta dei titoli per i prossimi appuntamenti, che ha offerto una preziosa analisi. Alla serata erano presenti anche il Segretario di Stato Lonfernini, il Direttore degli Istituti Culturali Vito G. Testaj e l’ex Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli. Gli Istituti Culturali desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'evento inaugurale e auspicano di ritrovare lo stesso entusiasmo anche nei successivi appuntamenti. Il prossimo si terrà domenica 9 febbraio con la proiezione del celebre film E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg. Un classico imperdibile per gli amanti del grande cinema. Ricordiamo che tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti per le iscritte e gli iscritti al nuovo servizio. L’iscrizione, anch’essa gratuita, può essere effettuata scaricando il modulo disponibile sul sito di San Marino Cinema, nella sezione dedicata alla Mediateca.

