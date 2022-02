Istituti Culturali. Laboratorio teatrale - MAPPE PER L'INVISIBILE/Esercizi di geografia umana

Lunedì 21 febbraio 2022 ore 17.00 /18.00 al Cinema Concordia si terrà la presentazione del laboratorio teatrale rivolto a ragazze e ragazzi sammarinesi o residenti, iscritti alle scuole superiori o ai centri di formazione professionale di San Marino o del circondario condotto dalla formatrice Alice Toccacieli, dott.ssa in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, regista e formatrice teatrale, co-fondatrice dell'Associazione Culturale Luoghi Comuni di Fermignano (PU) Obiettivo del laboratorio (curato dagli Istituti Culturali – Arti performative e dal Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino) è utilizzare il linguaggio teatrale come principale strumento di ricerca coinvolgendo le ragazze e i ragazzi interessati a conoscere i linguaggi del teatro e a sperimentare un nuovo e diverso modo di condividere un percorso comune. Il percorso si svilupperà attraverso 9 incontri di laboratorio della durata di due ore ciascuno a cadenza settimanale a partire dal mese di aprile 2022; durante la presentazione del progetto verranno comunicate informazioni sulle date di laboratorio che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio e raccolta la disponibilità a partecipare. Per partecipare all’incontro di presentazione è obbligatorio prenotare in anticipo contattando via mail: Marilena Stefanoni marilena.stefanoni@pa.sm oppure Maddalena Lonfernini maddalena.lonfernini@unirsm.sm. Per partecipare all'incontro di presentazione e al laboratorio è necessario avere le documentazioni sanitarie previste dal Decreto - Legge 14 gennaio 2022 n. 3.

