Istituti Culturali: "Le pietre ci parlano"

Il 10 giugno si sono conclusi i percorsi didattici rivolti alle Scuole Elementari che gli Istituti Culturali (Sezione Archeologica) e il Dipartimento di Scienze Umane UNIRSM hanno condotto sulla Chiesa di San Francesco, con il coordinamento organizzativo del Centro di Documentazione della Scuola Elementare. La Chiesa di San Francesco è oggi l’edificio di culto più antico di San Marino. Costruita a partire dal 1361, nel corso dei secoli ha subito diverse modifiche sia al suo esterno che al suo interno. Il percorso didattico, progettato inizialmente in occasione del campus inglese dislessia 2017, è stato rivolto alle classi IV e V Elementari di San Marino e si pone l’obiettivo di favorire l’osservazione delle strutture murarie della Chiesa e delle opere in essa contenute, utilizzando schede didattiche strutturate come mappe concettuali. Bambine e bambini hanno osservato le “cicatrici” dell’edificio storico monumentale, segni delle trasformazioni avvenute, l’hanno misurato utilizzando antiche misure lineari ancora visibili in una tavola inserita sul fianco della Chiesa, hanno individuato le finestre ancora in uso e quelle tamponate, hanno ricercato in una “caccia al tesoro” i simboli in essa presenti. Nell’interno della Chiesa particolare attenzione è stata dedicata al luogo in cui erano posizionati alcuni affreschi medievali, strappati negli anni Sessanta del Novecento per sottoporli a restauro e oggi conservati nella attigua Pinacoteca San Francesco. L’attività si è conclusa al Museo con la lettura degli affreschi e, soprattutto, è stato analizzato quello dell’Adorazione dei Magi attribuito a Bitino da Faenza, artista attivo a Rimini e San Marino tra la fine del Trecento e la seconda decade del Quattrocento. I percorsi di visita animata, ai quali hanno partecipato 17 classi, hanno anche visto la partecipazione a titolo di volontariato nell’ambito della didattica museale di una giovane sammarinese laureata in storia dell’arte.

Comunicato stampa

Istituti Culturali