Istituti Culturali, Musei di Stato: "Concluso il progetto didattico 'La torta che non c’era'"

Il 6 marzo 2024 gli allievi e i docenti del Settore Ristorazione del Centro di Formazione Professionale hanno realizzato al ristorante “La Terrazza” (San Marino) una “Colazione di Primavera” in onore degli Ecc.mi Capitani Reggenti e dell’Onorevole Congresso di Stato. Il dolce presentato in occasione della colazione ha costituito la conclusione del progetto didattico La torta che non c’era, ideato dagli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) e realizzato con il Centro di Formazione Professionale. Il progetto è dedicato al “Tesoro di Domagnano”, un ricco complesso di gioielli e oggetti di ornamento di età gota, di cui oggi solo un elemento è conservato al Museo di Stato di San Marino; gli altri sono confluiti in vari musei del mondo. Il percorso didattico è nato per creare un legame sentimentale tra l’importante “assenza” del “Tesoro di Domagnano” e le nuove generazioni di cittadini e cittadine sammarinesi; un modo per ripensare il patrimonio culturale agganciandolo alle competenze e ai saperi della ristorazione e della pasticceria sammarinesi. Gli studenti e le studentesse del CFP hanno accolto con grande entusiasmo il progetto e, accompagnati dai loro docenti, hanno saputo trasformare l’idea di valorizzare il “tesoro di Domagnano”, in un’alchimia di profumi, colori e sapori: in un dolce che prima non c’era dedicato alla “Dama di Domagnano”. Il percorso didattico ha favorito nei giovani studenti e studentesse del CFP la consapevolezza di ciò che fanno e del valore che la “cucina” ha da sempre costituito, anche a livello identitario, per le diverse culture. Una esperienza di come, attraverso la valorizzazione del proprio territorio - e in questo caso del patrimonio culturale -, si possano “ripensare e costruire” nuove “tradizioni” strettamente connesse alla loro professione. La presenza delle Loro Eccellenze Filippo Tamagnini e Gaetano Troina ha attribuito un’importanza speciale a questo momento e ha testimoniato la vicinanza e il sostegno della più alta Magistratura dello Stato alle attività del mondo della cultura, della formazione e della istruzione.

C.s. Istituti Culturali