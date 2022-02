Istituti Culturali: Nel nome di Dante. diventare grandi con la Divina Commedia. Marco Martinelli incontra i ragazzi delle superiori

Martedì 1 marzo 2022 alle ore 10,30 presso il Cinema Concordia a cura degli Istituti Culturali avrà luogo un incontro tra i ragazzi della Scuola Secondaria Superiore e Marco Martinelli regista e fondatore della compagnia Teatro delle Albe di Ravenna incentrato sul testo dello stesso Martinelli Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia, un’originale biografia dantesca in cui Martinelli associa memorie autobiografiche ed eventi contemporanei a una scintillante rilettura dell’opera e della vita di Dante, in un percorso originale che ha le sue radici nella trasformazione della Commedia in linguaggio teatrale. Introdurrà la mattinata la giornalista e scrittrice Rita Giannini, quindi seguirà la proiezione del film The sky over Kibera che Martinelli ha realizzato raccontando la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera e lavorando con 150 bambini e adolescenti, reinventando così il capolavoro dantesco in lingua inglese e swahili. E lo ha fatto con la sua cifra poetica e visionaria, intrecciando alle riprese dello spettacolo altre immagini, sequenze girate apposita-mente nello slum per compiere l’operazione alchemica di trasformare il teatro in cinema. Marco Martinelli autore, drammaturgo e regista, è fondatore e direttore artistico insieme a Ermanna Montanari del Teatro delle Albe (1983). Insieme a Montanari, attrice e regista pluripremiata, da anni sta portando avanti regie e progetti danteschi di respiro internazionale, dalla Romania agli Stati Uniti, tra cui l’edizione integrale della Divina Commedia per Ravenna Festival, 2017-2021. Ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale e internazionale tra i quali: sette Premi Ubu, gli “Oscar” del teatro italiano, come regista, drammaturgo e pedagogo; il “Golden Laurel” del Festival internazionale Mess di Sarajevo; il Premio Hystrio; il Premio alla carriera Journées théâtrales de Carthage; il “Premio Enriquez” per la regia. Ha firmato oltre cinquanta regie e i suoi testi sono pubblicati e messi in scena in Italia, Francia, Belgio, Germania, Romania, Slovacchia, Cile, Brasile, Senegal, Russia e Stati Uniti. Martinelli è fondatore della non-scuola, pratica teatral-pedagogica con gli adolescenti diventata punto di riferimento in Italia e in diverse parti del mondo.

