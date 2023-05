Istituti culturali: poesie per il paesaggio sammarinese, incontro con Franca Mancinelli giovedì 25 maggio 2023 ore 16.30

Per giovedì 25 maggio 2023 gli Istituti Culturali, Musei di Stato hanno organizzato un incontro con la poeta Franca Mancinelli dedicato al sito archeologico della Tanaccia, sul crinale del Monte Titano. Franca Mancinelli ha “incontrato” il sito della Tanaccia in occasione del progetto, ideato e condotto da Juan Carlos Ceci, Sopra il livello del mare, poesie e disegni con dedica organizzato nell’anno scolastico 2016/2017 dal Dipartimento di Scienze Umane (UNIRSM) per le bambine e i bambini delle classi III, IV e V della Scuola Elementare della Repubblica di San Marino. Il progetto ha preso avvio con una passeggiata lenta fatta da Franca Mancinelli nel centro storico e sul crinale del Titano, a conclusione della quale la poeta ha appositamente scritto e dedicato alcune poesie e brevi prose alla Tanaccia, sede in età protostorica e romana repubblicana di un culto salutifero. Le poesie composte da Franca Mancinelli, utilizzate nella attività in classe, sono state con poche varianti edite nel 2020 in Tutti gli occhi che ho aperto (Marcos y Marcos). L’incontro del 25 maggio prevede una prima fase, alle 16.30, nell’area cultuale della Tanaccia, raggiungibile da Via della Tana. Ci si sposterà successivamente al Museo di Stato (Piazzetta del Titano, 1 – San Marino), dove verranno presentati i reperti rinvenuti alla Tanaccia e Franca Mancinelli leggerà alcune delle sue opere. In caso di maltempo l’incontro verrà interamente effettuato al Museo di Stato. Si rammenta che per la visita alla Tanaccia, raggiungibile tramite un sentiero, è richiesto un abbigliamento adeguato e in particolare scarpe da trekking o con suola scolpita. Per maggiori informazioni: 0549-882671 oppure juancarlos.ceci@pa.sm.

