Istituti Culturali: Prosegue il percorso di riapertura al pubblico dei Musei e Monumenti della Città di San Marino.

Si comunica alla cittadinanza che a partire da domani, sabato 27 giugno, proseguirà il percorso di graduale apertura al pubblico dei Musei e Monumenti della Città di San Marino avviato sabato 13 giugno con la prima riapertura contingentata di Prima Torre, Seconda Torre e Basilica del Santo. Sarà possibile visitare quindi da domani, secondo i consueti orari di apertura, anche Museo di Stato, Pinacoteca San Francesco e Galleria Nazionale che si aggiungono, dopo due settimane di valutazioni e lavori di adeguamento, alle sedi già pronte a ospitare i visitatori. A tale proposito è doveroso ringraziare per l’impegno profuso il Servizio Prevenzione e Protezione della Protezione Civile, il Dipartimento Prevenzione ISS, il settore progettazione AASLP, l’ufficio Acquisti, Servizi Generali e Logistica, nonché gli esperti, i collaboratori e tutti i dipendenti degli Istituti Culturali che si sono prodigati in queste giornate per consentire l’identificazione e applicazione di tutte le regole necessarie a permettere di visitare in piena sicurezza i nostri Musei e Monumenti. Il percorso di riapertura si concluderà nel corso della prossima settimana con gli ultimi adeguamenti previsti per rendere fruibile e visitabile anche la sede di Palazzo Pubblico.

