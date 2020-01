Istituti Culturali. Servizio www.sanmarinocinema.sm per l’acquisto dei biglietti attivo dal 2016

A seguito della nota di reclamo di una spettatrice del cinema Concordia, segnaliamo che il servizio di prenotazione ed acquisto online dei biglietti su www.sanmarinocinema.sm, come indicato anche nei cartelli presenti all’interno della struttura, è attivo già da diversi anni, per la precisione dal gennaio 2016 con la possibilità di scegliere il proprio posto. Dal settembre 2019 il servizio è attivo e funzionante anche attraverso l’utilizzo di smartphone e tablet. Ed è proprio grazie alla introduzione dell’acquisto tramite dispositivi mobili e il conseguente incremento di uso da parte dell’utenza online, che si è giunti alla richiesta per tutti gli spettatori di rispettare cortesemente l’assegnazione dei posti, cosa ormai consueta in tutte le sale cinematografiche, per evitare discussioni che si sono più di una volta create fra spettatori che avevano legittimamente scelto il proprio posto online e altri che, non rispettando l’assegnazione indicata sul proprio biglietto acquistato in cassa, rifiutavano di liberare le poltrone prenotate. Stupisce poi che il reclamo non sia stato riportato al personale a disposizione presso la struttura, maschere o cassiere, ovvero non sia stato indirizzato via email a info.istituticulturali@pa.sm come normalmente viene fatto da tanti spettatori e utenti, non solo in caso di reclamo ma anche per osservazioni, suggerimenti o richieste di prenotazione particolari in caso di compleanni o altre occasioni. Il cinema Concordia si sta inoltre attrezzando con ulteriori ausili per facilitare ulteriormente l’individuazione dei posti in sala e favorire la migliore visione degli spettacoli e l’individuazione dei posti. Precisiamo che i posti, come in tutte le sale, vengono assegnati dal sistema informatico privilegiando il centro della sala, da cui la visione appare più soddisfacente e meno faticosa per gli occhi e secondo un criterio di priorità legato alla qualità di visione. È comunque sempre possibile, in ogni caso e per esigenze particolari, chiedere informazioni alla cassa prima dell’emissione dei propri biglietti. Pur sapendo che il maggior utilizzo delle prenotazioni online comporta una piccola modifica delle abitudini di tutti noi spettatori, crediamo che un piccolo gesto di attenzione e di rispetto potrà certamente rendere più semplice la visione di tutti.

c.s. ISTITUTI CULTURALI Dipartimento Cultura e Turismo

