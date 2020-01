Istituti Culturali: Sospensione proiezioni Cinema Concordia

Si comunica che, a causa di un problema tecnico non dipendente dalla nostra volontà, sono sospese le proiezioni cinematografiche al Cinema Concordia. Auspichiamo di riuscire a riprendere le proiezioni nella giornata di lunedì 20. In questo caso, domani invieremo un'ulteriore comunicazione. Spiecenti per l'inconveniente, comunichiamo che a chi avesse acquistato biglietti per le proiezioni odierne, verrà dato in sostituzione un biglietto omaggio per una nuova proiezione oppure sarà rimborsato telefonando al numero 0549 882452 in orari d'ufficio.

Comunicato stampa

Istituti Culturali