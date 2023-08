Istituti Culturali: "Una notte al Museo. Al calar della notte. Lucerne del Museo di Stato di San Marino"

Mercoledì 23 agosto 2023, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, si terrà al Museo di Stato la visita animata per famiglie “Una notte al Museo. Al calar della notte. Lucerne del Museo di Stato di San Marino”, comprensiva del laboratorio “Realizza la tua lucerna”. L’attività è ideata e organizzata dagli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) in collaborazione con la Ludoteca-Pologioco. Principale strumento di illuminazione nell’antichità, la lucerna era utilizzata nella vita quotidiana all’interno delle abitazioni, ma anche nei contesti pubblici e nelle aree sacre, in ambito cultuale o funerario dove, in quanto portatrice di luce, rivestiva un importante significato simbolico. Al Museo di Stato è conservato un consistente nucleo di lucerne di collezione (150 esemplari), per lo più frutto di donazioni ottocentesche. Sono presenti anche alcuni esemplari di lucerne rinvenute a San Marino, in contesto di scavo. L’incontro avrà inizio con un laboratorio nel quale con argilla, barbottina e stampi in gesso bambine e bambini realizzeranno una loro lucerna così come avveniva nell’antichità. Seguirà una sorta di “caccia alla lucerna” all’interno del Museo di Stato, supportata da schede didattiche, alla ricerca di alcune lucerne esposte nelle sale dell’archeologia del territorio e dell’archeologia di donazione del Museo. Al termine della “caccia alla lucerna” si tornerà nell’aula didattica e verranno aperti gli stampi: i bambini e le bambine completeranno le loro lucerne, che porteranno a casa. Con questo percorso il Museo di Stato fa proprio un antico proverbio cinese caro a Bruno Munari: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.

C.s. Istituti Culturali