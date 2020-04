Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini: solidarietà e tante novità anche a distanza

La riviera non si arrende e i ragazzi dell’ Istituto Malatesta si sono dati un obbiettivo ben chiaro e l’hanno chiamato : “ Rimini, riavremo la nostra estate “. È cosi, che elaborano idee, colorano bicchieri mescolando cocktails e mettono a punto piatti con video lezioni tecniche e pratiche di sala bar, perché la voglia di fare per essere pronti a ricominciare non si ferma. Imparano a intagliare frutta e verdura e realizzano insieme ai loro docenti video lezioni di cucina, condividono sui social della scuola i risultati, le iniziative la voglia di fare... Interessanti gli incontri con esperti, organizzato oltre alla messa a punto di articoli per riviste specializzate, e alla realizzazione di itinerari. Di notevole importanza sociale è “ il gesto solidale “ di donare alla Caritas di Rimini tutte le derrate alimentari della scuola, dal 21 Marzo al 21 Aprile, grazie alla Dirigente Scolastica la Prof.ssa Ornella Scaringi. Due giovanissimi allievi della scuola, hanno partecipato assieme a professionisti esterni, al contest on Line “ Pasta al sugo a km zero “ (organizzato dall’associazione cuochi romagnoli) vincendo con i loro piatti dai nomi : “ come quando fuori piove “ di Viola Guglielmi e “ tagliatelle con sugo di pomodoro fresco a basilico” di Aleksandros koceku. Il premio consisterà nel partecipare come assistenti ad una lezione dello chef Fabio Gallo all’ interno dell’ Accademy Cooking di Rimini In una modalità del tutto nuova, l'istituto Alberghiero Malatesta di Rimini è riuscito a realizzare il Progetto Lettura e Incontro con l'autore, in collaborazione con l'associazione culturale Rapsodia Festival. Due sono stati gli scrittori : Claudio Fava e Giorgio Scianna, che attraverso la piattaforma meet si sono collegati per dialogare con gli studenti. La scuola, inoltre, ha acquistato pc portatili destinati a sostenere percorsi di apprendimento mediante la didattica a distanza per quegli alunni che ne faranno richiesta oltre alle Sim card arrivate dal Ministero. I genitori e i rappresentanti degli studenti hanno ringraziato l’Istituto per tutto quello che la scuola sta facendo per i propri figli e la società. Ultima, la novità per il 25 Aprile , quando l’Istituto Malatesta farà una diretta facebook sulla pagina ufficiale della scuola alle ore 12.00 per la preparazione delle orecchiette all’italiana. Sono questi piccoli - grandi gesti di resistenza per dimostrare che la nostra scuola non si ferma: La Romagna vuole tornare a sorridere grazie a quei mestieri e a quella professionalità che se fiera di se diventa arte, arte di accogliere, arte per fare le cose per bene al fine di dare un servizio eccelso ai turisti.



Comunicato stampa

Istituto Alberghiero Malatesta