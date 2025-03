Istituto comprensivo “ponte sul Marecchia” per la prima volta partecipa al Progetto Erasmus+

L’IC Ponte sul Marecchia da quest’anno ha ottenuto per la prima volta l’accreditamento al progetto Erasmus+ che permetterà di effettuare costruttivi scambi tra docenti e alunni con varie scuole europee aventi gli stessi obiettivi formativi e didattici, finanziati dai fondi europei. Due i Paesi con i quali è iniziato questo virtuoso scambio culturale: Portogallo e Spagna. Il primo gruppo di ragazzi di terza media dell’IC Ponte sul Marecchia (undici) attende con impazienza sabato 8 marzo undici ragazzi spagnoli di Bormujos (Siviglia) della scuola Ies Juan Ciudad Duarte, presso la quale sono stati ospitati per una settimana, uno scambio Erasmus+ lo scorso novembre 2024 (dal 17 al 23), insieme alle docenti Barbara Cesari e Alice Paganelli. Le ragazze e i ragazzi di Bormujos saranno ospitati nelle famiglie. Si stanno ora ultimando i preparativi per le attività (culturali, sportive, sociali), che li vedranno impegnati per una settimana presso l’Istituto e che permetteranno loro di conoscere la cultura e le tradizioni del territorio, non ultime quelle culinarie. La sindaca di Verucchio, Dott.ssa Lara Gobbi, incontrerà i ragazzi al Palazzo Comunale martedì 11 marzo e darà loro il benvenuto ufficiale dell’amministrazione comunale che ha dato il patrocinio a diverse iniziative sul territorio relative al progetto. Un secondo gruppo di alunni, sempre di terza media, accompagnati dalle docenti Elena Lombardi, Elisabetta Zaghini e Chiara Ferrari, il 16 febbraio è rientrato dalla mobilità di una settimana in Portogallo presso la scuola Escolas D. Sancho I a Vila Nova de Famalicão - Braga e, a maggio (dal 5 al 10), l’ospitalità sarà ricambiata con le ragazze e i ragazzi portoghesi ospitati a Verucchio. La commissione dei docenti incaricati dell'organizzazione nelle diverse fasi di attuazione della mobilità, con il supporto della propria Dirigente Dott.ssa Vita Venusia e del suo staff, porterà avanti analoghe attività fino alla scadenza del progetto prevista per il 2027. In questa tipologia di scambio culturale risulta essenziale la collaborazione delle famiglie degli studenti, in quanto condividono lo spirito del progetto Erasmus + che include l’importantissimo aspetto dell’ospitalità.

cs Cesare Bartoccioni