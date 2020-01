Istituto Marvelli: Corso di Alta Formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali” - Seminario di teologia ecumenica

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro) è lieto di invitarVi al prossimo seminario di approfondimento, ricerca e confronto inserito all’interno del percorso formativo dedicato al Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali avviato lo scorso anno in accordo con l’Università degli Studi di San Marino.

Lunedì 20 Gennaio 2020, dalle ore 17 alle 21 (presso l’Aula Magna dell’ISSR)

Il dialogo Cattolico – Luterano sul Sacramento del Battesimo e dell’Eucaristia

Il Seminario sarà tenuto dal Prof. Lubomir ŽÁk, docente ordinario di Introduzione alla teologia e Storia della Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Direttore della rivista Lateranum è anche visiting professor in varie Università del Brasile. Studioso di epistemologia teologica, teologia ecumenica e teologia ortodossa, negli ultimi anni si è dedicato soprattutto al confronto con la teologia luterana diventando referente dell’Area Internazionale cattolico-luterana di ricerca sui temi di teologia fondamentale. È studioso del pensiero di Lutero e della Riforma protestante. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo in particolare i pregevoli volumi frutto del confronto teologico messo in atto dalla Commissione teologica bilaterale cattolico-luterana, condotto da Žák insieme al teologo luterano Eilert Herms, Sacramento e Parola nel fondamento e contenuto della fede, Lateranum University Press (2007-2016). Tra le pubblicazioni più recenti segnaliamo: Lettere di Adriano VI su Martin Lutero e la Riforma della Chiesa, Nova Millennium Romae, Roma 2019. Il Seminario intende focalizzare le questioni di fondo del dialogo ecumenico attuale tra cattolici e luterani a partire dai fondamenti sacramentali, restituendo l’esperienza e l’innovativa metodologia di ricerca condotta negli ultimi 15 anni dalla Commissione Internazionale cattolico-luterana. Il Seminario si propone anche come momento di riflessione ecumenica proprio nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ed è rivolto non solo agli iscritti del Corso di Alta Formazione, ma anche ad ospiti esterni, soprattutto a coloro che operano in ambito ecumenico e interreligioso.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli” (Via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541-751367, e-mail segreteriacaf@ismarvelli.it (oppure a segreteria@isrmarvelli.it). L’Abstract del Seminario è presente sul sito http://www.issrmarvelli.it

