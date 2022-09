Istituto Musicale Sammarinese: avvio dell’Anno Accademico 2022-2023

Nella giornata di Mercoledì 7 Settembre 2022 si è riunito il Collegio Docenti dell’Istituto Musicale Sammarinese per l’avvio delle attività relative all’anno accademico 2022-2023.

La riunione segue il rinnovo di due importanti cariche: quella del Rappresentate dei docenti in Consiglio di Amministrazione avvenuta nella prima settimana di Luglio che ha visto succedere la prof.ssa Gea Gasperoni al Prof. Roberto Stefanelli rispetto ai quali, alla prima vanno, oltre alle congratulazioni, l’augurio di un buon lavoro, mentre al secondo un particolare ringraziamento per l’attività portata avanti in tutti gli anni in seno al CdA e quella dell’incarico del Direttore, avvenuto al termine del mese di Luglio e formalizzato nei primi giorni di Agosto sulla base di una procedura sperimentale proposta dal Presidente Giacomo Volpinari ed adottata dal Consiglio di Amministrazione avente quale principale obiettivo il diretto coinvolgimento dell’intero corpo docente sia in termini di candidature che di espressione di preferenze. In tale contesto, il CdA preso atto con favore dell’andamento della procedura ha ritenuto, nel rispetto delle prerogative assegnategli dalla normativa vigente, di condividere la scelta del corpo docente assegnando l’incarico di Direttore per il triennio 2022-2025 al Prof. Fausto Giacomini. L’IMS è certo che la sua professionalità, la dedizione e la passione che lo contraddistinguono permetteranno di continuare a crescere raggiungendo obiettivi e traguardi di grande eccellenza.

Il Prof. Giacomini subentra al Prof. Paolo Santi a seguito della scadenza del suo decimo anno quale Direttore dell’IMS. A tal proposito, con l’occasione è stata consegnata al Prof. Santi una targa per mano del Presidente e del neo-Direttore in segno di riconoscenza e ringraziamento da parte di tutto personale e gli organismi direttivi per aver guidato e servito l’IMS con un contributo prezioso ed appassionato garantendone la continuità e lo sviluppo nonostante il periodo particolarmente complesso che ha vissuto la scuola orfana di una sede sin dall’inizio del suo mandato. A tal proposito, la scuola augura al Prof. Santi un buon rientro all’interno del Dipartimento di strumenti a corda ove riprenderà la sua cattedra di Chitarra.

A seguito della positiva esperienza relativa alla nomina del Direttore, si è proceduto adottando una procedura sperimentale anche con riguardo alla nomina del Consiglio di Direzione avente il fine di garantire la presenza di tutti i dipartimenti all’interno dell’organo di riferimento della programmazione e gestione didattica della scuola. A tal proposito, i singoli dipartimenti hanno delineato i propri rappresentanti per l’a.a. 2022-2023:

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI AD ARCO: Prof.ssa Lea Canini

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A CORDE: Prof. Angelo Guidi

DIPARTIMENTO DI STRUMENTI A FIATO E PERCUSSIONE: Prof. Marco Torsani

DIPARTIMENTO DI MUSICAGIOCANDO: Prof.ssa Alessandra Tosi

DIPARTIMENTO DI PIANOFORTE: Prof.ssa Marina Gasperoni

DIPARTIMENTO DI TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA: Prof.ssa Antonella Gaddi

L’anno che si sta avviando sarà per l’IMS particolarmente strategico e rilevante in termine di progetti e innovazioni e, con l’auspicio che questi vengano sostenuti e siano sempre più un valore aggiunto per la Repubblica di San Marino e tutta la sua comunità, l’IMS augura un buon a.a. 2022-2023.

Cs - Istituto Musicale Sammarinese