Istituto Musicale Sammarinese: un investimento sul futuro della Repubblica

Ci sono istituzioni che raccontano la storia e l'identità di un Paese e l'Istituto Musicale Sammarinese è una di queste. Da decenni accompagna la crescita di intere generazioni di sammarinesi e di tanti giovani provenienti anche dai territori vicini, offrendo un percorso formativo di qualità che va ben oltre l'apprendimento della musica. Attraverso lo studio, la pratica d'insieme e l'educazione artistica, l'Istituto contribuisce a formare persone, promuovendo valori come l'impegno, la disciplina, la collaborazione, il rispetto e la sensibilità culturale.

È una realtà che rappresenta un punto di riferimento per centinaia di famiglie e un presidio fondamentale della vita culturale della Repubblica. La sua attività genera benefici che ricadono sull'intera comunità, poiché investire nella musica significa investire nell'educazione, nella socialità, nell'inclusione e nella crescita dei nostri giovani.

Nel corso dei lavori della Commissione Consiliare Permanente I, durante i quali è stato audito il CdA dell’Istituto Musicale Sammarinese, come DOMANI - Motus Liberi abbiamo ribadito il ruolo strategico che questa istituzione ricopre nel panorama culturale e formativo sammarinese.

Nonostante le criticità che ancora oggi ne limitano il pieno sviluppo, l’Istituto continua a crescere: aumentano gli iscritti, si ampliano i progetti proposti e si rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per le famiglie e per i giovani. Un segnale concreto della qualità del lavoro svolto e della vitalità di una realtà che, se messa nelle condizioni di operare a pieno regime, potrebbe esprimere un potenziale ancora maggiore.

Per questo motivo, riteniamo necessario proseguire con convinzione nel percorso di rafforzamento dell'Istituto, garantendogli innanzitutto una sede pienamente funzionale e adeguata alle sue esigenze. Inoltre, è indispensabile investire nel potenziamento della struttura amministrativa e nell’aggiornamento dell'inquadramento del personale docente, affinché l’organizzazione dell’Istituto sia coerente ed in linea con l'evoluzione del sistema formativo musicale e possa rispondere con efficacia alle sfide future.

Come DOMANI - Motus Liberi, riteniamo che sostenere l'Istituto Musicale Sammarinese non sia soltanto un investimento nella cultura, ma una scelta politica lungimirante. Valorizzare l’Istituto, a partire dal suo corpo docente, significa credere nella forza dell’arte e della bellezza, ma anche nel talento e nella creatività dei giovani: un patrimonio che può diventare motore di crescita civile e sociale per l’intero Paese. Significa investire nel capitale umano del Paese, offrire opportunità ai giovani, sostenere le famiglie e rafforzare un’eccellenza che da decenni contribuisce alla formazione culturale, educativa e sociale del nostro Paese.

L'Istituto Musicale ha già dimostrato, con i risultati raggiunti e la costante crescita di iscritti e progettualità, di essere una risorsa preziosa per la Repubblica: oggi spetta alle istituzioni accompagnarne lo sviluppo con scelte concrete e strategiche, riconoscendone l'unicità e assicurandogli le condizioni e gli strumenti necessari per continuare a essere un punto di riferimento per la comunità e un patrimonio delle future generazioni.



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi









