Istituzione del Trust e suoi Elementi Essenziali

08 luglio 2022 - ore 15.30-17.00 L'Accademia del Trust di San Marino prosegue la propria attività scientifica, formativa ed informativa, organizzando per la giornata di venerdì 08 luglio 2022 un evento nel corso del quale verranno illustrati gli elementi fondamentali per l’istituzione del Trust. L’incontro dall’ impostazione pratica è rivolto agli addetti ai lavori ma anche a tutti coloro che intendono approcciarsi ad un Istituto ancora poco conosciuto ma in grado di fornire facili soluzioni a tematiche complesse.

Il webinar sarà condotto da Saverio Bartoli, Avvocato in Firenze, autore di numerose monografie e saggi su riviste giuridiche specializzate, profondo conoscitore della materia, studioso della normativa sammarinese, e verrà moderato da Paolo Gaeta, dottore commercialista in Milano pioniere della materia, entrambi membri del Comitato Scientifico dell’ Accademia del Trust della Repubblica di San Marino. L’evento è gratuito, si terrà in webinar e darà diritto ai crediti formativi per gli iscritti agli Ordini Professionali sammarinesi. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@accademiadeltrust.sm.

Il Presidente dell’Accademia del Trust

Daniela Mina