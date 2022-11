CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Istruzione: due i provvedimenti discussi in Consiglio La prima lettura della Legge Quadro sull'istruzione superiore e l'introduzione dello psicologo scolastico

Due i provvedimenti inerenti l'istruzione discussi nella sessione consiliare appena conclusa: la prima lettura della Legge Quadro sull’Istruzione Universitaria e l'introduzione dello psicologo scolastico. Nel primo caso, la presentazione della nuova Legge ha raccolto contributi di apprezzamento, sia dall’opposizione sia dalla maggioranza, e ha visto riconosciuta la grande importanza che potrà rivestire per il futuro sviluppo degli istituti superiori già presenti a San Marino, Università degli Studi e Istituto Musicale, e quelli che eventualmente dovessero nascere in futuro.

Per qual che riguarda lo psicologo scolastico Belluzzi, in una nota, sottolinea come il disagio giovanile slatentizzato dal periodo pandemico, sia ormai un dato di fatto. Il dibattito in Aula sul tema è stato però accesso con molti distinguo, anche all'interno della stessa maggioranza. Un momento poco edificante – scrive Belluzzi – e solo grazie al buon senso della maggioranza dei presenti si è potuto finalmente a garantire, con la scuola iniziata ormai da tre mesi, il servizio dello psicologo scolastico.

