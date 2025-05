It’s OUR Time! ospita ENIL: a San Marino la rete europea per la Vita Indipendente

Tra i protagonisti più importanti di It’s OUR Time!, l'evento che celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente, avremo l’onore di ospitare ENIL – European Network on Independent Living, una delle voci più autorevoli e incisive a livello europeo e mondiale nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. A dieci anni di distanza dalla prima visita a San Marino in occasione dell’incontro “Tuttavia liberi di scegliere” del 2014 (link alla pagina), ENIL torna nella Repubblica, confermando un legame solido e una visione condivisa con le associazioni del territorio: costruire società inclusive, fondate sull’autodeterminazione, sull’uguaglianza e sulla piena cittadinanza delle persone con disabilità. Un aspetto che non può passare inosservato agli occhi di chi osserva con attenzione è che molti degli attivisti di ENIL condividono esperienze dirette di disabilità anche molto significative. Questo non rappresenta un limite, ma al contrario una straordinaria testimonianza della loro determinazione, competenza e forza. Sono persone che, proprio in virtù del vissuto quotidiano, portano avanti con lucidità e tenacia la rivendicazione di un diritto inalienabile: quello all’assistenza personale e all'autodeterminazione, condizioni essenziali per vivere davvero in modo indipendente. La Direttrice di ENIL, Ines Bulić Cojocariu, insieme ad altri rappresentanti e membri della rete, sarà presente durante tutte le giornate e alla Conferenza. ENIL sarà inoltre ricevuta, insieme agli altri ospiti, all’Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, che si terrà a Palazzo Pubblico, mercoledì 7 maggio alle ore 12:30. Un’occasione solenne che sottolinea il valore politico e culturale della Vita Indipendente come diritto umano fondamentale, riconosciuto anche dalle massime istituzioni della Repubblica di San Marino. ENIL è un movimento in continua espansione: continua a crescere, a costruire alleanze, a richiedere ascolto e a promuovere un cambiamento concreto per la Vita Indipendente nei territori – anche quelli più piccoli – nei governi e a livello europeo e internazionale. Per approfondimenti sull’intero programma della Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, visita: https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time #ILDay2025 #ILDay25

c.s. Attiva-Mente

