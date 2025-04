“It’s OUR Time!”: parola ad Andrea Ficarelli, per ripensare innovazione, limiti e Vita Indipendente

Continuiamo il racconto dei protagonisti della Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, evento sammarinese che celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente. Tra gli interventi nella giornata di martedì 6 maggio, segnaliamo quello di Andrea Ficarelli, innovatore sociale, esperto di politiche per la Vita Indipendente e scrittore all’interno del blog Imperfezione Creativa. Attraverso il suo lavoro, Andrea sfida ogni narrazione convenzionale sulla disabilità, portando una visione lucida e radicale: i limiti non sono un ostacolo, ma il terreno stesso dell'innovazione e del cambiamento. In un mondo dove in gran parte il diritto alla Vita Indipendente è ancora lontano da un’attuazione piena e concreta, Andrea Ficarelli propone una riflessione che intreccia diritti, politiche, creatività e autodeterminazione. Interverrà durante la Conferenza del 6 maggio, in un dialogo che si preannuncia denso di stimoli e prospettive nuove, nella cornice di una giornata interamente dedicata a costruire percorsi reali di Vita Indipendente, oltre le parole e le promesse. Con la sua esperienza, Ficarelli darà voce a una necessità urgente: superare le retoriche abiliste e rimettere al centro il diritto di scegliere, vivere, agire. La sua storia personale lo racconta meglio di qualsiasi definizione: Andrea convive dalla nascita con una malattia genetica, la distrofia muscolare, che progressivamente indebolisce i muscoli fino a impedire la respirazione autonoma. Ma la mente resta lucida, vigile, capace di reinventarsi. “Sul primo aspetto non posso fare molto, sull’ultimo invece sì”, racconta. Ed è proprio nella creatività che Andrea ha trovato il modo di integrare ogni nuova sfida, trasformando i limiti fisici in nuove possibilità di comunicazione, relazione e azione. Un pensiero potente che parte dall’esperienza della disabilità per proporre un modo diverso di guardare il mondo e di trasformarlo.

- Ingresso libero

- Accessibilità garantita

- Servizio di interpretariato LIS disponibile su richiesta

Per approfondimenti sull’intero programma della Conferenza internazionale “It’s OUR Time!”, visita: https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time "It’s OUR Time!" continua con voci che non chiedono spazio: lo conquistano.

c.s. Attiva-Mente