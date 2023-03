Italia-San Marino, dopo il bilaterale Pedini Amati – Santanchè è stato il giorno della commissione mista Oggi a Roma l’incontro fra i tecnici di Segreteria di Stato e Ministero per sviluppare iniziative turistiche congiunte

Italia-San Marino, dopo il bilaterale Pedini Amati – Santanchè è stato il giorno della commissione mista.

Si è riunita questa mattina nella sede del Ministero del Turismo a Villa Ada (Roma) la commissione mista Italia-San Marino alla quale hanno preso parte i tecnici e i consulenti di Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e Ministero del Turismo italiano.

Tra i temi sul tavolo la collaborazione in ambito internazionale a partire dalla possibile organizzazione congiunta della 2a UNWTO European Conference on Accessible Tourism che il prossimo 16/17 novembre 2023 sarà ospitata a San Marino. Sempre in ambito UNWTO la Repubblica di San Marino ha assicurato il proprio sostegno alla candidatura italiana per uno dei cinque seggi disponibili per la Regione Europa nel Comitato Esecutivo che verrà eletto Durante la 68° Commissione Regionale per l’Europa, che si svolgerà da 31 maggio al 2 giugno in Bulgaria.

Presentati aggiornamenti e novità relative al T.T.T. (Tavolo Turistico Territoriale) e all’iniziativa The Lovely Places divenuta “best practice” negli ambiti internazionali quale progetto di sviluppo e promozione turistica sinergica fra territori anche di Nazioni differenti. A tal proposito San Marino ha presentato una relazione sui finanziamenti già ottenuti in ambito europeo. Sono poi state valutate ulteriori possibili iniziative di reperimento fondi a sostegno del progetto e delle aree.

Verrà presto organizzato un incontro con tutti i comuni del progetto T.T.T. durante il quale il Ministero italiano presenterà gli interventi normativi per nuove forme di finanziamento ai quali potranno accedere in particolare i piccoli comuni e i borghi (anche in forma aggregata) con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il turismo locale.

Su proposta di San Marino si è condivisa l’importanza di riservare massima attenzione a progetti strutturali di interesse comune quali la valorizzazione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, la definizione di nuove aree tematiche negli itinerari turistici dei territori del T.T.T., la valorizzazione del turismo religioso e dei cammini.

Hanno partecipato all’incontro che si è tenuto la Dott.ssa Enrica Guerri Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo insieme alla Vice Dott.ssa Maria Ciani, il Dott. Roberto Nepomuceno, Dirigente dell’Ufficio II del Segretariato Generale - Ministero del Turismo, il Consigliere diplomatico del Ministo Daniele Santanchè, il Dott. Simone Landini, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino Filippo Francini, la Dott.ssa Loretta Zafferani e Piermatteo Berti della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e il consulente della Segreteria di Stato per il Turismo Dott. Massimo Feruzzi.



