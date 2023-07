Italia-San Marino, istituito il tavolo di lavoro permanente per lo sviluppo economico

Urso: “memorandum riannoda i fili di un rapporto secolare”. Righi: “è un momento storico”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino, Fabio Righi, convenendo sull’opportunità di intraprendere un percorso che elevi il rapporto di amicizia tra i due Paesi e sancisca nuovi pilastri sui quali fondare la collaborazione economica strategica sui temi di interesse, hanno siglato oggi a Palazzo Piacentini un protocollo d’intesa che istituisce un tavolo di lavoro permanente finalizzato ad attuare la collaborazione strategica Italia-San Marino. Il Tavolo, che verrà convocato con frequenza almeno semestrale, opererà attraverso lo studio e la definizione congiunta di politiche, norme, ed interventi puntuali e prospettici di mutuo interesse. “Il memorandum siglato oggi riannoda i fili del rapporto storico e secolare che unisce l’Italia e la Repubblica di San Marino: un protocollo che entra nel merito, stabilendo processi continuativi per una collaborazione che possa andare a vantaggio delle nostre imprese. Svilupperemo nuovi rapporti anche nell’aerospazio, un settore che vede l’Italia annoverata tra le grandi potenze europee e globali e a cui oggi San Marino punta” è stato il commento del ministro Adolfo Urso. “È un momento storico, i rapporti in ambito economico fra Italia e San Marino non hanno mai raggiunto livelli così alti. Non ci saranno più contatti unilaterali volti alla soluzione di problematiche ma un confronto continuo fra parti tecniche e politiche. È un cambio di passo determinante” ha dichiarato il segretario di Stato sammarinese Fabio Righi.

