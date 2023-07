Italia-San Marino: Istituito il Tavolo di Lavoro Permanente per lo Sviluppo Economico

Da amicizia e buon vicinato a rapporto di collaborazione strategica: San Marino Italia un nuovo accordo per costruire insieme il domani dei due Paesi. Il protocollo d’intesa siglato dal Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino Fabio Righi con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nei giorni scorsi a Roma sancisce una svolta epocale nei rapporti bilaterali Italia- San Marino in ambito economico. Lo stesso Ministro Urso si è espresso in maniera chiara: “Il memorandum siglato oggi riannoda i fili del rapporto storico e secolare che unisce l'Italia e la Repubblica di San Marino”. DOMANI - Motus Liberi, che da sempre riconosce come determinanti i rapporti con la vicina Italia, nel rispetto delle due identità, si è da subito e costantemente impegnato con forza affinché i temi legati allo sviluppo economico potessero trovare soluzioni condivise per il bene di entrambi i Paesi e dei rispettivi operatori: è quindi naturale congratularsi per l’iniziativa del Segretario di Stato che - grazie ad un lavoro politico meticoloso e costante - ha raggiunto questo prestigioso obiettivo di altissimo livello. Conoscendo il duro lavoro dietro al risultato raggiunto, esprimiamo dunque gratitudine al Segretario Righi per avere - anche in tale occasione - operato per l’interesse comune ed a servizio della Repubblica. San Marino e Italia, convenendo sull’opportunità di intraprendere un percorso che elevi il rapporto di amicizia tra i due Paesi a collaborazione strategica, nonché individuando nuovi pilastri sui quali fondare la collaborazione economica strategica sui temi di interesse, hanno infatti siglato un protocollo d’intesa che istituisce un tavolo di lavoro permanente che verrà convocato con frequenza almeno semestrale e opererà attraverso lo studio e la definizione congiunta di politiche, norme, ed interventi puntuali e prospettici di mutuo interesse. L’unione delle forze nella delicata attività di individuare opportunità reciprocamente utili, in un mondo che evolve a velocità elevatissime, non può che rivelarsi significativa per due Paesi con una storia fortemente interconnessa e tradizioni condivise. Desideriamo quindi ribadire, alla prova dei fatti, che l'unico obiettivo che spinge chi crede e lavora in DOMANI - Motus Liberi, a prescindere dalla carica che ricopre, è quello di portare la Repubblica di San Marino, il nostro Paese, sempre più in alto garantendole il domani che merita.

