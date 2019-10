Italia-San Marino: onorificenza al Segretario Nicola Renzi

L'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni ha insignito oggi il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Giustizia ed Affari Politici On. Prof. Nicola Renzi con l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella d'Italia durante una cerimonia presso l'Ambasciata d’Italia. Il prestigioso riconoscimento - ha riferito l'Ambasciata in un comunicato - è stato conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i meriti che il Segretario di Stato Renzi ha acquisito durante il suo mandato nella promozione, il rafforzamento e l’ammodernamento dei legami e rapporti di cooperazione e amicizia con l'Italia. In particolare, ha spiegato l'Ambasciatore Cerboni nel corso della cerimonia, il Segretario di Stato Renzi, con il suo forte impegno personale per l’avanzamento del negoziato di associazione di San Marino alla UE, ha contribuito ad imprimere al rapporto bilaterale una nuova e decisa prospettiva europea con l’obiettivo di una trasparente e leale cooperazione in ogni settore. In tale contesto -ha aggiunto l’Ambasciatore Cerboni- si sono registrati significativi sviluppi in ordine all’aggiornamento della “Convenzione di amicizia e buon vicinato” del 1939 ed alla definizione del progetto di “Accordo per il riconoscimento dei permessi di soggiorno e delle carte di residenza rilasciati dalla Repubblica di San Marino a cittadini di Paesi terzi”.