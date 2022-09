Italiani residenti a San Marino, chi non ha ricevuto la scheda la richieda subito!

Elia Rossi, il cittadino italo-sammarinese che correrà nella circoscrizione Estero/Europa per un seggio alla Camera dei Deputati e per garantire alla Repubblica di San Marino e ai sammarinesi la grande opportunità di avere per la prima volta un loro concittadino a Montecitorio fa chiarezza sulle procedure di voto e sulle problematiche che si stanno presentando. Le problematiche riscontrate sono state portate all’attenzione dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, dopo l'incontro con il funzionario di Ambasciata è stato definito come tempo limite per il ricevimento delle schede elettorali venerdì 16 settembre. Se non ricevi la tua scheda entro oggi contatta l’Ambasciata a ​consolare.sanmarino@estero.it o al numero​ 0549.991146 indicando nome, cognome e recapito telefonico del richiedente. “E’ bene ricordare -spiega Rossi- che una volta ricevuta via posta la busta contenente le schede bisogna esprimere il proprio voto e farlo pervenire all’Ambasciata entro il 22 settembre alle 16 (senza tenere conto della data del 25 settembre). Il nostro comitato elettorale resta a disposizione di chiunque rilevi problemi o abbia dubbi su modi e tempi del voto”. Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni necessarie: https://www.esteri.it/it/servizi- consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezioni-politiche-2022/

cs Elia Rossi