ITB 2025: San Marino presente per promuovere la destinazione sul mercato tedesco.

Inaugurata ieri ITB Berlino, una delle maggiori fiere del settore turistico a livello internazionale, alla quale la Repubblica di San Marino partecipa fino al 6 marzo 2025 con uno stand di 35 mq. L’Italia e la Repubblica di San Marino si confermano tra le mete più amate dai turisti di lingua tedesca, grazie alle bellezze storico-culturali del patrimonio turistico, all’ambiente naturalistico, alle offerte outdoor e alle eccellenze enogastronomiche. Sono 6 gli operatori presenti insieme all’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino nell’area personalizzata all’interno del Padiglione ENIT (stand 107 - Hall 1.2): Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Prima Tour, San Marino Events, San Marino Welcome e Titan Travel. I rappresentanti dell’Ufficio del Turismo stanno incontrando professionisti del settore, tour operator, agenzie di viaggio e media internazionali, con l’obiettivo di valorizzare San Marino come meta turistica d’eccellenza e di incrementare la quota di arrivi di turisti tedeschi. "La presenza a ITB Berlino ci permette di consolidare la nostra posizione nel primo mercato turistico internazionale e di presentare San Marino come una destinazione autentica, ricca di storia, cultura e tradizioni", ha dichiarato Annachiara Sica, Dirigente dell’Ufficio del Turismo. Nel corso della giornata inaugurale di ieri allo stand della Repubblica di San Marino, hanno fatto visita il Ministro del Turismo Italiano, Daniela Santanchè e il Presidente di Enit SpA, Alessandra Priante.

C.s. Ufficio del Turismo

