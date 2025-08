Ivan Cattaneo, Chiara Francini, Matilde D’Errico, Antonio Preziosi, Eliza G e tanti altri: prosegue “La Terrazza della Dolce Vita”

Non solo il panel “al femminile” sui temi sociali, non solo l’arte della danza con i ballerini di “Ballando sotto le Stelle”, la “Terrazza della Dolce Vita”, prosegue con tanti ospiti di grande rilievo. I salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi portano a Rimini i cantanti più celebrati, scrittori di grido, giovani attori e autori della televisione italiana (a ingresso libero dalle ore 18.00 alle ore 18.20, inizio alle ore 18.30). Giovedì 7 agosto si parte con la poliedrica Chiara Francini, attrice in numerosi film diretta da registi del calibro di Pieraccioni, Brizzi, Genovesi, Vanzina, Spike Lee, ecc, protagonista di serie TV e autrice di diversi romanzi, tra cui "Non parlare con la bocca piena", diventato un bestseller. Si prosegue con il giovanissimo attore Biagio Venditti e con un cantante che non ha bisogno di presentazioni: Ivan Cattaneo, artista, cantautore e pittore italiano. La serata si chiuderà con una performance di Simona Ventura e Giovanni Terzi con i ballerini Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima. Venerdì 8 agosto l’appuntamento è con Don Davide Milani, Officiale del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede. Sul palco della Terrazza anche l’autrice che ha ideato la seguitissima trasmissione “Amore criminale”, giunta alla quindicesima stagione, Matilde D’Errico. Segue lo psicologo e scrittore Osvaldo Poli, esperto di adolescenza e psicologia della famiglia, ed Eliza G, pseudonimo di Elisa Gaiotto, cantautrice arrivata in semifinale a The Voice of Italy nel 2019. Sabato 9 agosto Simona Ventura guiderà il panel dedicato ai temi sociali con Chiara Balistreri, vittima di violenza e concorrente del programma “L’Isola dei Famosi”, insieme all’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace e la Presidentessa dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato Elisabetta Aldrovandi. Chiude la serata il Direttore del TG2, Antonio Preziosi, giornalista e saggista, che a Rimini porta anche il suo ultimo libro "La via disarmata e disarmante" edito da San Paolo. Infine anche sabato il pubblico potrà ballare con la performance di Eliza G. Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 11,00 è possibile partecipare alle lezioni di ballo tenute da Giada Lini e Graziano di Prima nella spiaggia del Grand Hotel. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato in collaborazione con BPER Banca, Dameda, Ferrari Trento, Parmigiano Reggiano e Richmond Italia, con il contributo dei media partner San Marino Rtv, ANSA e Gente, il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini, e la speciale presenza della comunità di San Patrignano. Le serate sono riprese da San Marino RTV.

C.s. - Apt Servizi Emilia-Romagna