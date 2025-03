Ivan Toni eletto Segretario della FUPS-CSdL

Riunito questa mattina il nuovo Direttivo della Federazione Pensionati

Elio Pozzi, precedente Segretario, è il Presidente della Federazione

Questa mattina, durante la prima riunione del Comitato Direttivo della Federazione Pensionati CSdL scaturito dal 13° Congresso di Federazione del 25 gennaio scorso, Ivan Toni è stato eletto alla carica di Segretario della FUPS. Al contempo, Elio Pozzi, già Segretario dal 2014 a inizio 2025, è stato eletto Presidente della Federazione. La riunione è stata anche l'occasione per salutare e congratularsi con i nuovi ingressi nel Direttivo, nel quale si è registrato un significativo rinnovamento e anche un certo "ringiovanimento"; è sempre molto nutrita la presenza delle donne, 9 su 18 membri, esattamente il 50%, com'è ormai nella tradizione della Federazione. Il Direttivo ha ribadito la necessità monitorare la riforma pensionistica, che va rivista necessariamente per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto valutabile intorno al 16% Centrali sono l'accordo di adesione all'Unione Europea; la riforma tributaria, per dare completamento e realizzazione alla legge del 2013; l'introduzione dell'IGC (IVA sammarinese); la concretizzazione dell'ICEE, per conoscere il reddito familiare; una tassa patrimoniale che colpisca le grandi concentrazioni di capitali per reperire nuove risorse per lo Stato; la massima tutela dei fondi pensione. San Marino ancora deve fare i conti con un debito dello Stato enorme, causato dai dissesti delle banche degli anni scorsi, dal quale non si può pensare di uscire semplicemente con il continuo rifinanziamento dello stesso debito. Un appello pressante è rivolto alle autorità politiche e dell'ISS per trovare soluzioni allo stato di difficoltà della sanità sammarinese: in particolare la medicina di base deve tornare ad essere pienamente funzionale ed efficiente, e dare tutte le risposte in termini di assistenza medica e prevenzione a tutela dei pensionati e di tutti i cittadini. La FUPS chiede altresì che venga riposta una attenzione particolare verso le tariffe energetiche, al fine di tutelare le categorie sociali più fragili e in generale l'intera cittadinanza.

C.s. FUPS-CSdL

