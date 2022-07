IVG: una legge applicabile

IVG: una legge applicabile.

Libera e’ da sempre impegnata per la definizione di una legge moderna che recepisca non solo il quesito ma anche i principi alla base di una buona normativa sull’IVG, principi ampiamente esposti durante la campagna referendaria e che i cittadini hanno accolto – a netta maggioranza - insieme al quesito. In questi mesi dal 20 Settembre 2021, giorno storico del referendum, il Governo e la maggioranza, spaccati anche su questo tema, hanno tergiversato e nei giorni scorsi sono iniziati i primi distinguo che non renderanno semplice la discussione in aula. Libera vuole confermare con forza la vocazione laica della Repubblica di San Marino e riconoscere il valore sociale della maternità, al fine di garantire alla donna il diritto di decidere liberamente e responsabilmente sulle questioni relative alla propria sessualità - compresa la salute sessuale e riproduttiva, libera da coercizione, discriminazione e violenza - e di garantire il diritto ad un’educazione sessuale completa. Libera vuole far si che la Repubblica di San Marino si doti di una legge applicabile e che garantisca il servizio anche all’interno del territorio sammarinese. In questo senso per Libera le strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate devono garantire un numero minimo di professionisti atti ad assicurare la pratica di interruzione di gravidanza nei casi, termini e tempi disciplinati dalla presente legge. L’obiettore di coscienza deve informare l’Iss ed è tenuto ad informare prontamente la donna nel momento in cui la stessa presenti richiesta di interruzione volontaria di gravidanza o ne palesi l’intenzionalità. Questo ci sembra un buon punto di equilibro tra libertà di scelta dei medici e diritti delle donne. Su questi temi ed altri Libera ha presentato una serie di emendamenti per arrivare ad una legge che deve corrispondere alle aspettative di quel 77,3% di Sì.

c.s. Libera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: