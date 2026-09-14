Ivica Macolić conquista il Palio “Uniti nell’Amicizia” 2026 e riporta il trofeo ad Arbe

È stato Ivica Macolić, balestriere della Città di Arbe, il grande protagonista dell’edizione 2026 del Palio “Uniti nell’Amicizia”, disputato sabato 12 settembre nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri di San Marino. Con un tiro di grande precisione, Macolić ha conquistato il centro della scena e l’ambito trofeo, imponendosi nella tradizionale sfida che ogni anno mette di fronte i balestrieri della Federazione Balestrieri Sammarinesi e quelli dell’Associazione Balestrieri di Arbe – Rab. Una vittoria particolarmente significativa per il tiratore arbese, che si conferma ancora una volta tra i protagonisti di questa storica competizione. Macolić aveva infatti già conquistato il Palio a San Marino nel 2024 e, con il successo del 2026, torna ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, riportando il trofeo sull’isola di Rab. Alle sue spalle si sono classificati Mirco Battazza, secondo, e Nikola Barčić, terzo. Ma è stata soprattutto la prova di Ivica Macolić a caratterizzare l’edizione 2026: una prestazione che ha premiato esperienza, concentrazione e precisione e che ha regalato alla delegazione di Arbe una vittoria dal forte valore simbolico. La giornata aveva preso il via nel pomeriggio con il Corteo Storico attraverso le contrade del Centro Storico, seguito dall’ingresso nella Cava dei Balestrieri, dal tradizionale Ballo di Corte e dalle esibizioni dei gruppi Sbandieratori e Musici della Federazione Balestrieri Sammarinesi, prima di lasciare spazio all’attesa sfida con la balestra. Il Palio “Uniti nell’Amicizia” rappresenta infatti molto più di una semplice competizione. È uno degli appuntamenti simbolo dello storico rapporto che unisce San Marino e la Città di Arbe, realtà legate da un gemellaggio che risale al 1968 e da una profonda amicizia alimentata negli anni attraverso incontri istituzionali, scambi culturali e manifestazioni comuni. Un legame ulteriormente rafforzato nel 1995, quando nacque il gruppo dei Balestrieri di Arbe grazie anche alla collaborazione e all’esperienza dei balestrieri sammarinesi, che contribuirono alla formazione dei tiratori croati e alla diffusione della tradizione della balestra grande. Da allora il Palio ha assunto un significato particolare: quello di una sfida tra due scuole ormai profondamente legate, capace di rinnovare ogni volta un rapporto di amicizia che va ben oltre il risultato sportivo. La vittoria di Ivica Macolić consegna quindi ad Arbe il Palio 2026 e scrive un nuovo capitolo di questa lunga storia comune, confermando ancora una volta come la tradizione della balestra sia diventata uno dei simboli più autentici dell’amicizia tra le due comunità. La Federazione Balestrieri Sammarinesi ringrazia la delegazione di Arbe, i Federati impegnati nell’organizzazione, le Istituzioni e il pubblico che ha seguito la manifestazione, contribuendo alla riuscita di un appuntamento che continua a unire San Marino e Rab nel segno della storia e della tradizione.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi









